Общество научных работников пожаловалось Медведеву на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

Общество научных работников (ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором потребовало «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», попытки заблокировать Telegram в России которого привели к сбоям в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты.

«Из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google и к ряду других сетевых сервисов, постоянно используемых в исследовательской работе. Перебои в доступе к информационной системе КИАС привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований», – заявили в совете.

Как уточняет ОНР, из-за нарушения доступа к учебным сайтам был частично парализован учебный процесс в Сколковском институте науки и технологий, МГУ, ВШЭ и еще нескольких вузах.

«Пострадал также сайт Вольного сетевого сообщества „Диссернет“, разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора А. А. Жарова», – добавили в ОНР.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Telegram продолжает работать, однако пострадали сайты, не связанные с мессенджером, — в частности, подсети Google и Amazon, мессенджер Viber.