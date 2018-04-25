Власти Москвы предложили Навальному перенести акцию на проспект Сахарова и согласовали митинг Удальцова

Мэрия Москвы предложила сторонникам оппозиционера Алексея Навального перенести акцию «Путин нам не царь» 5 мая с Тверской улицы на проспект Академика Сахарова. Об этом Интерфаксу заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мы все-таки вступили в диалог с организаторами. Завтра пройдет встреча, где будет обсуждаться возможность предоставления для проведения акции проспекта Академика Сахарова», — сказал Черников.

Он также добавил, что власти Москвы предложили «Левому фронту» провести митинг 6 мая на Суворовской площади, а не на площади Революции. «Организаторы согласились на это», — заявил чиновник.

Ранее Черников утверждал, что сторонники Навального не выходят с ним на связь по поводу мероприятия 5 мая. По его словам, организаторам хотели предложить провести акцию на северо-западе, либо юго-востоке Москвы. Он также пояснил, что в проведении митинга на Тверской отказали из-за мероприятий, связанных с подготовкой к параду Победы.

Заявление мэрия Москвы сделало после того, как Навальный в твиттере рассказал об отказе в акции на Тверской. «По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и „Единой России“. Ну что же, мы с этим согласиться не можем», — утверждал оппозиционер.

Напомним, сама акция приурочена к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Еще один оппозиционер Сергей Удальцов также запланировал акцию под название «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина». Однако сразу заявил, что готов к переговорам о переносе акции на другой день.