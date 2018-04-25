Роскомнадзор откажется от веерных блокировок Telegram

Эксперты РОЦИТ после встречи с представителями Роскомнадзора заявили, что ведомство пообещало блокировать Telegram более точечно и отказаться от веерных блокировок крупных подсетей. Об этом сообщил ТАСС.

В Роскомнадзоре также рассказали о переговорах с Amazon и Google. «Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели», — говорится на сайте ведомства.

В свою очередь, «взаимодействие» с компанией Google РКН назвал «более конструктивным».

Ранее Общество научных работников (ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором потребовало «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», попытки заблокировать Telegram в России которого привели к сбоям в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты.

Как уточняет ОНР, из-за нарушения доступа к учебным сайтам был частично парализован учебный процесс в Сколковском институте науки и технологий, МГУ, ВШЭ и еще нескольких вузах.

Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Telegram продолжает работать, однако пострадали сайты, не связанные с мессенджером, — в частности, подсети Google и Amazon, мессенджер Viber.