Лидера оппозиции Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра

Оппозиционная парламентская фракция «Елк» выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы фракции.

Для победы Пашиняну необходимо набрать 53 голоса депутатов парламента из 105. По информации ТАСС, сторонники лидера оппозиции заручились уже поддержкой 40 парламентариев.

На данный момент врио премьер-министра Армении является бывший глава правительства Карен Карапетян. Он был премьер-министром страны с сентября 2016 года по апрель 2018 года того момента, пока его не сменил бывший президент Серж Саргсян.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента Армении Армен Саркисян и его российского коллеги Владимира Путина.

Президенты подчеркнули, что «для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность».

Ранее утром 25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты. Днем исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к оппозиции. Вечером фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты против власти, под их давлением бывший президент страны, ставший премьер-министром, Серж Саргсян покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, ранее занимавший должность первого зама Саргсяна.