The Bell: Медведев обсудил с Кудриным сокращение числа чиновников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главой центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным реформу госуправления, которую называют «административной гильотиной». Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на два источника.

«Реформа, которую предлагает провести ЦСР, предусматривает сокращение числа чиновников на треть за шесть лет, а расходов на содержание госаппарата до 1,74% трат бюджета (сейчас 2,5%), и создание в правительстве специального стратегического блока, который будет контролировать стратегию развития страны и достижение KPI по национальным целям», — пояснило издание.

По замыслу Кудрина, курировать стратегическое направление должен чиновник не ниже вице-премьера. Среди возможных кандидатов на эту должность источники СМИ называют помощника президента Андрея Белоусова.

По информации The Bell, никаких окончательных решений по новой реформе нет, а на встрече кроме Кудрина, присутствовал еще и президент Сбербанка Герман Греф. В ЦСР комментировать информацию отказались.

Ранее о возможных изменениях в правительстве сообщал телеканал «Дождь». Со ссылкой на пять источников СМИ заявило, что первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов намерен покинуть свой пост после инаугурации президента России Владимира Путина, у которого он уже «получил добро» на уход.

Собеседники телеканала утверждают, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост, в правительстве также останется и вице-премьер Аркадий Дворкович, однако его полномочия будут урезаны.