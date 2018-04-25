Украинская полиция объявила набор патрульных для контроля границы с Крымом

Полиция Украины открыла 60 вакансий на должность патрульного офицера на границе с Крымом. Об этом говорится на сайте национальной украинской полиции.

«Патрульная полиция Крыма с 14 мая начнет на ротационной основе патрулировать три основные дороги, которые соединяют Украину с полуостровом», — говорится в сообщении.

По словам главы полиции Сергея Князева, пока представителя правопорядка не могут «территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция».

Ранее на Украине предложили лишить жителей Крыма, которые получили российский паспорт и проголосовали на выборах президента в марте 2018 года, украинского гражданства.

Без украинского паспорта могут остаться и те крымчане, которые пользовались российским паспортом для въезда или выезда с территории Украины.