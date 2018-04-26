Власти Белгородской области: предложение женщинам идти к священнику перед абортом носит «рекомендательный характер»

Власти Белгородской области заявили, что в регионе не дается обязательное направление на беседу со священником для пациенток больниц, намеревающихся сделать аборт. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в департаменте здравоохранения области, белгородские врачи действительно должны предлагать таким пациенткам побеседовать с духовным лицом, но такое «направление» носит «рекомендательный характер».

Гинеколог больницы в Белгородском районе рассказала изданию на условиях анонимности, что «направления на комиссию» выдают во всех медицинских учреждениях города, однако женщины часто отказываются их проходить, и никаких последствий это за собой не влечет.

«В таком случае доктор пишет: „От комиссии отказалась“. Чаще всего аборты делают женщины, уже родившие по двое детей. Они обычно уверены в своем решении», — сказала врач.

По мнению психологов, пишет издание, такие «рекомендации» неэтичными и указывают, что они «могут вызвать дополнительный стресс и травму».

Ранее в социальных сетях появилась фотография документа, якобы выданного женщине, которая обратилась в одну из больниц региона за направлением на аборт. В документе говорится о необходимости сначала встретиться со священником. В бумаге упоминается «комиссия по прерыванию беременности», в которой помимо врачей указан «представитель епархии».