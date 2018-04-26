Пентагон сообщил о радиоэлектронных атаках на самолеты США в Сирии

Генерал Тони Томас, отвечающий в Пентагоне за специальные операции, заявил, что против самолетов ВВС США, которые прикрывали наземные действия, использовались радиоэлектронные средства. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, «противник тестирует американцев каждый день, блокируя средства связи и выводя из строя военно-транспортные самолеты С-130 в Сирии».

Томас назвал эти действия «самыми агрессивными» в мире в сфере радиоэлектронной войны. Генерал не стал говорить, кого именно подразумевал под словом «противники».

В начале апреля телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что российские военные создают помехи для беспилотных аппаратов армии США.

Накануне Генштаб ВС России обнародовал итоги анализа последствий ракетно-бомбовых ударов, нанесенных США, Великобританией и Францией по сирийским объектам в ночь на 14 апреля. По версии российских военных, заявленный Вашингтоном, Лондоном и Парижем масштаб преувеличен.

Напомним, сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали.

США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Москва отвергает данные сирийских правозащитников.