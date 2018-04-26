Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«В посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами национального собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем партии „Гражданский договор“ Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армении»,- говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами.

25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты. Днем исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к оппозиции. Вечером фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты против власти, под их давлением бывший президент страны, ставший премьер-министром, Серж Саргсян покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, ранее занимавший должность первого зама Саргсяна.