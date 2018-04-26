На арестованном в ОАЭ судне троим российским морякам потребовалась госпитализация

Троим российским морякам с арестованного танкера «Кристалл Ист» (Crystal East), находящегося в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), необходима госпитализация. Об этом рассказал директор компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой, передает Интерфакс.

«Пытаемся троих моряков, у которых ухудшилось состояние здоровья, в больницу положить. Ранее на судне был врач, он оказали им на борту первую медпомощь», — сказал Цой.

По его словам, для того, чтобы доставить на борт «Кристал Ист» медика, потребовалось немало усилий, так как арестованное судно находится на рейде, в охраняемой зоне, необходимо получать разрешения, арендовать катер. Он добавил, что постоянно находится с моряками на связи.

Накануне экипаж танкера подал сигнал SOS, состояние здоровья экипажа ухудшилось.

Судно «Кристал Ист» находится в ОАЭ с июня 2017 года. Оно арестовано по иску Газпромбанка, которому судовладелец должен свыше 12 млн долларов. У моряков изъяли паспорта. На судне изначально находились семь членов экипажа, из-за отсутствия паспортов они не могли уехать. По данным РИА Новости, в декабре 2017 года экипаж «Кристал Ист» вернулся в Приморье, а позднее в ОАЭ прибыл другой экипаж. Моряки с прошлой недели просят помощи для возвращения на родину, поскольку на судне нет топлива и электричества, пишет агентство.