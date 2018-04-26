Российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера

17-летняя биатлонистка Анна Моисеева подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Об этом она рассказала изданию «Советский спорт».

По словам спортсменки, с сентября 2017 года тренер неоднократно предлагал ей вступить в интимные отношения, обещая взамен поспособствовать ее спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не нужно, однако домогательства с его стороны продолжились.

Один из таких разговоров с Тутминым девушка записала на телефон. После еще нескольких попыток домогательств со стороны Тутмина она рассказала об этом своей матери и личному тренеру.

После этого спортсменку вызвали на встречу с президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Они сказали ей, что во всем разберутся.

Мама спортсменки рассказала, что они также обратилась на горячую линию «Ребенок в опасности». Там их выслушали и передали информацию в следственный комитет. В ведомстве пообещали, что ответят на их обращение через месяц, к 9 мая.

Тутмин ушел из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. По сведениям «Советского спорта», сейчас из Центра стали вынуждать увольняться тех тренеров, кто поддерживал Моисееву.