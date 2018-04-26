«Левада-центр»: более 40% россиян не доверяют информации властей о пожаре в Кемерове

41% россиян не доверяют информации властей о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра». В достоверность официальных данных о числе жертв и причинах пожара верят 46% опрошенных.

По данным опроса, о трагедии хорошо осведомлены 85% россиян, еще 14% заявили, что-то о ней слышали. Главными причинами пожара участники опроса назвали игнорирование правил пожарной безопасности руководством торгового центра, халатность сотрудников «Зимней вишни» и пожарных служб, а также коррупцию в органах управления.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков объясняет высокий уровень информированности россиян о пожаре тем, что о нем много говорили по телевидению.

«На фоне постэлекторального эффекта это был сильный репутационный удар по власти, поэтому его надо было снять: показать необходимость найти виновных, продемонстрировать, что президент сочувствует людям, решает проблему, дает указание проверить все торговые центры», — считает эксперт.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. По уточненным данным СК, погибли 60 человек. Среди них было множество детей. СК возбудил дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».