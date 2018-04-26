Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей партии Армении

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА) «ради мира и стабильности» в стране, сообщает ТАСС.

«Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

Новый председатель партии пока не выбран.

25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты. Днем исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к оппозиции. Вечером фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты против власти, под их давлением бывший президент страны, ставший премьер-министром, Серж Саргсян покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, ранее занимавший должность первого зама Саргсяна.

Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. За время его нахождения у власти была проведена конституционная реформа, после которой Армения перешла от президентской к парламентской республике.