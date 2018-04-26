Ущерб бизнеса из-за блокировки Telegram оценили в $2 млрд

Компания-разработчик программного обеспечения Flexbby посчитала, что в течение нескольких месяцев российские компании, пострадавшие от массовых блокировок Роскомнадзора из-за ограничения доступа к Telegram, могут потерять $1 млрд. Еще примерно столько же могут потерять и американские компании, Google и Amazon пишет «Коммерсантъ».

По данным Flexbby, всего от действий Роскомнадзора пострадали около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. В частности, у них произошли сбои в работе хранилищ, приложений, систем искусственного интеллекта, геолокации, платежей, работы с банками, обслуживания клиентов и проч.

Потери самих Google и Amazon ожидают на уровне $940 млн по итогам года. Как отметил глава Flexbby Андрей Прокофьев, «это самый пессимистичный сценарий».

Гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок. Мариничев сообщил, что пока не получал письмо от Прокофьева, но ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.

В Роскомнадзоре газете заявили, что оценка ущерба от блокировок не входит в их компетенцию, но в ведомстве готовы рассмотреть предложение создать оперативный штаб по этой проблеме.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России с 16 апреля. Однако мессенджер продолжает работать, при этом из-за действий Роскомнадзора оказались недоступны многие сервисы Google.