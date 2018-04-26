Новая газета

Reuters: спецслужбы США пытаются собрать досье на Ким Чен Ына, но им не хватает источников

Политика

 

Спецслужбы США собирают досье на лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы подготовить американского президента Дональда Трампа к встрече с ним, однако о лидере Северной Кореи почти ничего не известно. Об этом сообщило агентство Reuters.

Специалисты собирают всю доступные информацию о Ким Чен Ыне, в том числе записывают мнение людей, которые когда-либо с ним встречались. Свое впечатление от встречи с северокорейским президентом  уже рассказал директор ЦРУ Майка Помпео.

По словам источника Reuters, Помпео описал Ким Чен Ына как «умного парня, который заранее готовится» к встречам. Кроме того, спецслужбы США обратились к звезде NBA Деннису Родману, бывшему однокласснику по швейцарской школе. С вопросами о Ким Чен Ыре обращаются к послам Южной Кореи.

При этом спецслужбы сталкиваются с тем, что в Северной Корее люди почти не пользуются интернетом, что осложняет кибершпионаж. В этой стране так же не хватает «агентов на местах».

Как отмечает Reuters, спецслужбы всегда составляют «портрет» человека, с которым президенту предстоит встретиться. В документ включается описание поведение, мотивы, личность и стиль управления. Все это должно помочь выработать стиль переговоров.

При этом организаторы встречи беспокоятся из-за нетерпеливости Трампа на длительных брифингах. В тоже время спецслужбы уже составили «портрет» Ким Чен Ына, его описывают как «рационального деятеля», а не «эксцентрика», а его главное целью называют сохранение режима и династии. При этом источники Reuters утверждают, что он достаточно безжалостен, чтобы убивать родственников.

Теги:
встреча, трамп, ким чен ын, северная корея, mp
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