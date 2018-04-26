Reuters: спецслужбы США пытаются собрать досье на Ким Чен Ына, но им не хватает источников

Спецслужбы США собирают досье на лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы подготовить американского президента Дональда Трампа к встрече с ним, однако о лидере Северной Кореи почти ничего не известно. Об этом сообщило агентство Reuters.

Специалисты собирают всю доступные информацию о Ким Чен Ыне, в том числе записывают мнение людей, которые когда-либо с ним встречались. Свое впечатление от встречи с северокорейским президентом уже рассказал директор ЦРУ Майка Помпео.

По словам источника Reuters, Помпео описал Ким Чен Ына как «умного парня, который заранее готовится» к встречам. Кроме того, спецслужбы США обратились к звезде NBA Деннису Родману, бывшему однокласснику по швейцарской школе. С вопросами о Ким Чен Ыре обращаются к послам Южной Кореи.

При этом спецслужбы сталкиваются с тем, что в Северной Корее люди почти не пользуются интернетом, что осложняет кибершпионаж. В этой стране так же не хватает «агентов на местах».

Как отмечает Reuters, спецслужбы всегда составляют «портрет» человека, с которым президенту предстоит встретиться. В документ включается описание поведение, мотивы, личность и стиль управления. Все это должно помочь выработать стиль переговоров.

При этом организаторы встречи беспокоятся из-за нетерпеливости Трампа на длительных брифингах. В тоже время спецслужбы уже составили «портрет» Ким Чен Ына, его описывают как «рационального деятеля», а не «эксцентрика», а его главное целью называют сохранение режима и династии. При этом источники Reuters утверждают, что он достаточно безжалостен, чтобы убивать родственников.