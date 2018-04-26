Коллектив предприятия, которое разрабатывает самый большой военный беспилотник, обратился к Путину. Его гендиректора арестовали

Коллектив «Опытного конструкторского бюро имени М. П. Симонова», которое разрабатывает для Минобороны первый отечественный ударный беспилотник, а также тяжелые беспилотные летательные аппараты весом до 5 тонн (пока такую технику производят только две страны — Израиль и США), обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с задержанием и арестом своего гендиректора Александра Гомзина. Копия письма опубликована на сайте газеты «Версия», выдержки из него публикует и Интерфакс.

Письмо подписали 290 человек — почти весь коллектив конструкторского бюро. В нем говорится, что Гомзину «предъявлено абсурдное обвинение в хищении более 900 млн рублей, что просто невозможно». Коллектив бюро просит главу государства вмешаться в ситуацию.

«По мнению коллектива, данное задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия (…) Целью этого давления является рейдерский захват предприятия», — говорится в обращении на имя Путина.

20 апреля Советский районный суд Казани арестовал до 10 июня Александра Гомзина, руководителя одного из важнейших оборонных предприятий России — ОКБ им. Симонова. В этот же день Казань посетил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

На заседании начальников штабов он, как сообщили «Новой газете» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, обсудил «развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам». Также на заседании «заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии».

Как сообщает ТАСС и казанское издание «Бизнес Online», Гомзина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), мошенничестве (ч. 7 ст. 159) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201). СМИ уточняют, что Гомзина обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных денег, а именно — субсидий Минпромторга, полученных предприятием в 2014 году.

За три месяца до ареста Гомзин обратился к руководителю контрразведки ФСБ Владиславу Меньшикову, а также к руководителю администрации президента России Антону Вайно (письма попали в СМИ лишь спустя несколько дней после ареста Гомзина; газета «Версия» опубликовала их 24 апреля). Он обвинил власти Татарстана в попытке рейдерского захвата предприятия. Якобы в 2013 году к нему обратился Рустэм Магдеев, представленный ему как советник президента Татарстана Рустама Минниханова.

Гомзин называет Магдеева гражданином Кипра и пишет: «В мае 2015 года г-н Магдеев пригласил меня на открытие магазина „Графф“ на территории Республики Кипр… В ходе моего посещения Республики Кипр г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев представил как одного из крупнейших поставщиков израильских военных разработок, в том числе, беспилотных летательных систем, от чего я отказался».

В том же году, по словам Гомзина, Магдеев якобы «предпринял ряд попыток вымогательства денежных средств» в размере $5 млн. За эти деньги, как утверждает Гомзин, Магдеев предлагал ему покровительство ОКБ на территории Татарстана.

В декабре 2017 года, по утверждению Гомзина, ему было предложено добровольно освободить должность генерального директора ОКБ, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. «Взамен мне было обещано прекратить преследование меня и моих сотрудников со стороны правоохранительных органов Республики Татарстан».

«Следующим шагом со стороны г-на Магдеева стало внедрение аудиторской компании, аффилированной с ним, в производственную деятельность ОКБ, целью которого было получение доступа представителей г-на Магдеева к технической документации, представляющей государственную тайну, что было фактически заблокировано мной и моими сотрудниками, в результате чего между мной и г-ном Магдеевым возник конфликт», — сообщает Гомзин.

С 2011 года ОКБ им. Симонова разрабатывает самый большой из демонстрировавшихся публично высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета «Альтаир» массой 7 тонн. Также в интересах Минобороны ОКБ разрабатывает еще несколько БПЛА, осенью 2017 года бюро выиграло тендер на разработку скоростного БПЛА с реактивным двигателем.