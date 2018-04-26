В Москву прилетел и.о. вице-премьера Армении для рабочих консультаций

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян прилетел в Москву, чтобы провести рабочие консультации. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван», — говорится в сообщении.

По информации Интерфакса, в Москве также находится министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян с неофициальным визитом для проведения переговоров с представителями российской власти.

Среди вопросов, которые планируется обсудить, это внутриполитический кризис в Армении и российско-армянские союзнические отношения, добавляет агентство.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента Армении Армен Саркисян и его российского коллеги Владимира Путина.

Президенты подчеркнули, что «для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность».

Напомним, 25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты. Днем исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к оппозиции. Вечером фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты против власти, под их давлением бывший президент страны, ставший премьер-министром, Серж Саргсян покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, ранее занимавший должность первого зама Саргсяна.