Кудрин: блокировка Telegram угрожает цифровой экономике России

Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин раскритиковал блокировку мессенджера Telegram. В беседе с Интерфаксом он заявил, что этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию экономики страны.

«Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия. Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата», — сказал он.

Кудрин добавил, что «Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет. И этот шаг [блокировка мессенджера] усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики».

Сам Кудрин продолжает пользоваться Telegram и после его блокировки. «Сейчас идут перебои, иногда работает, иногда нет», — добавил глава ЦСР.

Ранее другие политики и общественные деятели выступили с критикой блокировки мессенждера, а в ФАС и вовсе усомнились в возможности заблокировать Telegram в России.

Роскомнадзор с 16 апреля блокирует мессенджер на территории страны, однако тот продолжает, хоть и с перебоями, работать. От действий ведомства пострадали многие российские компании, а также крупные американские— Google и Amazon. Компания-разработчик программного обеспечения Flexbby оценила суммарный ущерб бизнеса в $2 млрд.