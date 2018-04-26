Шувалов заявил о готовности «работать там, где скажет президент»

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он продолжить работу в новом правительстве.

«Я готов работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», — приводит агентство ТАСС слова первого вице-премьера.

Ранее о возможных изменениях в правительстве сообщал телеканал «Дождь». Со ссылкой на пять источников СМИ заявило, что первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов намерен покинуть свой пост после инаугурации президента России Владимира Путина, у которого он уже «получил добро» на уход.

Собеседники телеканала утверждают, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост, в правительстве также останется и вице-премьер Аркадий Дворкович, однако его полномочия будут урезаны.

Напомним, Игорь Шувалов пришел в правительство в 2000-х годах. Он возглавил аппарат кабинета министров, а затем стал помощником президента. В 2005 году Путин также назначил его личным представителем в G8.