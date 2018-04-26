После раскола правящей коалиции в Армении три министра подали в отставку

Три министра, которые представляют в правительстве Армении партию «Дашнакцутюн», подали в отставку из-за развала правящей парламентской коалиции. Это Давид Локян (исполняющий обязанности министра территориального управления и развития), Левон Мкртчян (и.о. министра образования и науки) и Арцвик Минасян (и.о. министра охраны природы), сообщает «Панорама».

Также в отставку подали губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян. Ранее из правительства ушел и.о. министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян.

25 апреля партия «Дашнакцутюн» объявила о выходе из политической коалиции с правящей Республиканской партией и потребовала избрать нового премьер-министра, который бы пользовался доверием народа.

В Армении вторую неделю продолжаются протесты против официальных властей. Люди недовольны работой правящей партии и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, ставшего премьер-министром.

Под давлением уличных протестов Саргсян объявил об уходе с поста премьера и с поста главы Республиканской партии. И.о. премьера стал его заместитель Карен Карапетян. После этого оппозиция выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на пост премьера. Для избрания на этот пост кандидату на необходимо набрать 53 голоса депутатов. Республиканская партия имеет 58 из 105 мест в парламенте.