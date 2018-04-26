Комиссия по помилованию рекомендовала сократить срок экс-мэру Ярославля Урлашову

Комиссия по помилованию рекомендовала сократить срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденного за коррупцию, с 12,5 до девяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии, регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

В 2016 году Урлашову дали 12,5 лет колонии строгого режима. Его осудили по делу о коррупции и отправили отбывать наказание в исправительную колонию № 2 в Рыбинске. Помощник бывшего мэра Алексей Лопатин получил семь лет колонии, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Суд признал, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен требовали 18 млн рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В противном случае глава города якобы грозил невыплатой денег по контракту. Сам Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.

В марте 2018 году Урлашов попросил президента России о помиловании.