Компания Игоря Чайки выиграла конкурс на вывоз мусора из Тульской области

Власти Тулы назначили компанию «Хартия», которая принадлежит бизнесмену Игорю Чайке, оператором по вывозу мусора из города, а так же двух регионов Тульской области, следует из протокола торгов.

Областное Минприроды заключит контракт с компанией, несмотря на то, что конкурс был признан недействительным, так как в нем принимала всего лишь одна компания. Однако заявку, которую подала «Хартия» отвечала требованиям, отмечается в протоколе.

Ранее компания Чайки получила контракт на 34,9 млрд рублей в Ногинском кластере в Подмосковье. Хартия» также стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области.

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Игорю Чайке принадлежит 60% акций ООО «Хартия». Остальными 40% владеет основатель компании Александра Цуркана. По данным РБК, «Хартии» принадлежит сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов.

В 2015 году компания выиграла два 15-летних контракта на вывоз мусора в Москве на общую сумму 42,6 млрд руб, писал РБК. В 2016-м «Хартия» заключила контракты на 220,3 млн руб., в 2017 году — на 182 млн руб. Выручка компании в 2016 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 243 млн руб.