«А у меня работает»: Дворкович ответил на вопрос об убытках из-за блокировки Telegram

Вице-премьер России Аркадия Дворковича попросили прокомментировать сообщение об убытках российских компаний из-за блокировки Telegram. Он отказался говорить по существу, сообщает РИА Новости.

«А у меня работает», — сказал Дворкович.

На следующий вопрос — продолжает ли он пользоваться мессенджером — вице-премьер промолчал.

После этого журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия пескова прокомментировать слова Дворковича, а также заявление главы ФАС Игоря Артемьева, выразившего сомнения в успехе Роскомнадзора по блокировке Telegram.

«Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда. Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто. Но вместе с тем ведомство планомерно работает», — сказал он.

Песков призвал не «драматизировать» и не «иронизировать» над тем, что произошла «технологическая причина задержки» блокировки. «Ведомство работает, работает большое количество специалистов, вот, собственно, все, что можно в данном случае констатировать», — добавил пресс-секретарь.

Что касается убытков, которые понесли в этой связи компании, то Пескову «хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчетов».

В четверг «Коммерсантъ» сообщил, что компания-разработчик программного обеспечения Flexbby посчитала убытки компаний, которые пострадали из-за действий Роскомнадзора. По ее данным, в течение нескольких месяцев российские компании могут потерять $1 млрд, еще примерно столько же могут потерять и американские корпорации Google и Amazon.

Роскомнадзор с 16 апреля блокирует мессенджер Telegram. Из-за его действий пострадали сотни российских компаний, при этом Telegram с перебоями, но продолжает работать. Ведомство раскритиковали ряд политиков, в частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.