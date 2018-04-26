Сайт Transparency International перестал работать в России без прокси и VPN

На сайт международного движения Transparency International можно зайти только при использовании VPN или прокси, так как с территории России он перестал открываться. Об этом говорится в заявлении «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Сайт Transparency International не входит в число официально заблокированных в Российской Федерации ресурсов. Входит ли сайт нашего движения в список из 14 миллионов IP адресов, заблокированных Роскомнадзором в ходе блокировки мессенджера Telegram, нам неизвестно», — отмечается в сообщении.

Представители «Трансперенси Интернешнл – Россия» уже обратились в ассоциацию «Агора» за правовой поддержкой, а также поблагодарили команду мессенджера Telegram «за создание и поддержку удобного инструмента для наших рабочих нужд».

Роскомнадзор с 16 апреля блокирует мессенджер Telegram. Из-за его действий пострадали сотни российских компаний, при этом Telegram с перебоями, но продолжает работать. Ведомство раскритиковали ряд политиков, в частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.