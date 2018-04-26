Экс-сотрудникам Роскомнадзора переквалифицировали обвинение с мошенничества на растрату

Следственный комитет переквалифицировал обвинение бывшим сотрудникам Роскомнадзора. Теперь дело расследуется по статье о растрате, а не мошенничестве, сообщил агентству «Москва» адвокат Артур Большаков.

Речь идет о бывшем пресс-секретаре Роскомнадзора Вадиме Ампелонском, главе правового отдела Борисе Едидине и главе аппарата ведомства Александре Весельчакове.

Статья о растрате (160 УК РФ) предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Почему дело было переквалифицировано, неизвестно.

По решению суда, Ампелонский, Едидин и Весельчаков остаются под домашним арестом до 7 мая. Другой фигурант дела, генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.

Дело против сотрудников Роскомнадзора возбудили в 2017 году. Их обвиняют в том, что они заключили фиктивные трудовые договоры, благодаря которым похитили более 20 млн рублей. Фиктивная зарплата перечислялась на карту, оформленную на подставное лицо.