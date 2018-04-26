ФБК: вице-премьер Хлопонин продал Прохорову виллу в Италии по цене, в три раза превышающей рыночную

Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором сообщил сумму сделки, за которую вице-премьер Александр Хлопонин продал виллу в Италии офшору, который, как утверждает оппозиционер, принадлежит владельцу ОНЭКСИМ, олигарху Михаилу Прохорову. О самой сделке ранее сообщила Русская служба «Би-би-си».

По данным Навального, виллу приобрел офшор Magora Trading, который через кипрскую компанию Neptolino Holdings принадлежит Прохорову, за 35 млн евро, что как минимум в три раза превышает рыночную стоимость других аналогичных вилл в этом месте.

«Несмотря на всю элитность курорта, завышенные цены, статусность и все прочее, там просто нет в продаже недвижимости за такие деньги. Вот похожий дом тоже в двух километрах от моря. Участок, конечно, меньше, но зато сам дом ровно в два раза больше. Стоимость — 4 миллиона 900 тысяч евро», — отмечает политик.

Навальный считает, что эта сделка могла быть «формой взятки», так как сфера отвественности вице-премьера (природопользование) частично связана с бизнесом Прохорова.

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Накануне «Би-би-си» сообщила, что Александр Хлопонин с 2008 до 2017 годы владел земельным участком и постройками в Форте-дей-Марми — приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии.

В 2017 году семья Хлопониных продала эту недвижимость. Теперь она зарегистрирована на компанию FDM Real Estate LTD, которой владеет кипрская компания Neptolino Holdings. Ранее FDM Real Estate LTD имела название Magora Trading, отмечала Русская служба «Би-би-си». Причем юрлицо с таким названием было совладельцем угледобывающей компании «Колмар», гендиректором и основным владельцем которой до недавнего времени был Сергей Цивилев, сменщик Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области.

Представитель ОНЭКСИМ подтвердил «Би-би-си», что офшор, принадлежащий бизнесмену, купил указанную виллу, но от дальнейших комментариев отказался. «Информация о том, кому он продал [дом в Италии], разглашаться не будет. Это частные вопросы, они не имеют отношения к деятельности Александра Геннадьевича в правительстве», — заявила представитель Хлопонина.

Михаил Прохоров занимающет 13-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Прохоров и Хлопонин, как напоминает «Би-би-си» являются близкими друзьями. Бизнесмен и чиновник учились в одной группе на факультете международной экономики Московского финансового института.

Как сообщала «Новая газета», в 2017 году Хлопонин задекларировал 2,9 млрд рублей, что в 293 раза больше, чем по итогам 2016 года. Рекордный прирост дохода произошел благодаря продаже Хлопониным зарубежной недвижимости.