CNN: некоторых высланных дипломатов подозревали в слежке за человеком из программы по защите свидетелей ЦРУ

Спецслужбы США подозревали некоторых дипломатов, которые потом были высланы из страны «по делу Скрипалей», в слежке за российскими иммигрантами и членами их семей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, спецслужбам известно об одном случае слежки за человеком, который попал под программу ЦРУ по защите свидетелей и получил паспорт на другое имя.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию CNN. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос канала. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такие заявления выглядят «как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В число высланных дипломатов вошли 12 представителей России в ООН, у которых в прошлом были связи с российской разведкой.

В ответ Россия выслала американских дипломатов. По информации СМИ, Москва выслала весь отдел политики американского посольства, включая его руководителя Криса Робинсона. Среди высланных дипломатов оказался личный переводчик посла США и пресс-секретарь посольства.