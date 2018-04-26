Обвиненного в домогательствах к биатлонистке тренера отстранили от работы

После обвинений в домогательствах уволили старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Об этом говорится в заявлении на сайте подмосковного Минспорта.

«Не исключаю, что по результатам проверки, статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную», — говорится в сообщении.

Министерство также гарантировало девушке, пожаловавшейся на домогательства, полную поддержку и протекции, а также защиту от давления для продолжения тренировок.

«Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии», — отмечается в сообщении.

Ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева заявила, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

По словам спортсменки, с сентября 2017 года тренер неоднократно предлагал ей вступить в интимные отношения, обещая взамен поспособствовать ее спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не нужно, однако домогательства с его стороны продолжились.

Один из таких разговоров с Тутминым девушка записала на телефон. После еще нескольких попыток домогательств со стороны Тутмина она рассказала об этом своей матери и личному тренеру. Сам тренер Тутмин опровергает обвинения.