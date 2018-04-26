Власти Москвы согласовали проведение митинга против блокировки Telegram

Митинг против блокировки мессенджера Telegram состоится в центре Москвы 30 апреля. Об этом сообщила на своем сайте Либертарианская партия России, которая организует мероприятие. Митинг согласован с мэрией Москвы.

Мероприятие пройдет на проспекте Академика Сахарова и начнется в 14:00. Целью заявлен протест против Роскомнадзора и цензуры.

«Роскомнадзор нарушает нормы Конституции РФ, фундаментальные права и свободы человека. Блокировки, цензура и уголовные преследования за лайки и репосты недопустимы. Единственными реальными результатами „блокировки“ будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса», — говорится в сообщении.

Напомним, что 13 апреля суд принял решение о блокировке мессенджера на территории России. Начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram, а также VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России. При этом Telegram с перебоями, но продолжает работать у многих пользователей.

Ведомство раскритиковали ряд политиков, в частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Общество научных работников (ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором потребовало «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Ученые пожаловались на то, что из-за нарушения доступа к учебным сайтам, в частности, был частично парализован учебный процесс.

Кроме того, были заблокированы подсети Google и Amazon, возникли трудности в доступе к мессенджеру Viber и сайту Transparency International и т. д.