В легкой атлетике установили новые правила для спортсменок с гендерными отклонениями

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) выпустила новые правила для спортсменок, имеющих отклонения по гендерным признакам. Они вступают в силу с 1 ноября 2018 года.

Согласно нововведениям, в турнирах смогут участвовать только те женщины, уровень тестостерона в крови которых не превышает 5 нмоль/л в течение шести месяцев до соревнований. Если у спортсменки уровень тестостерона превышает этот показатель, она обязана с помощью гормональных препаратов снизить его до требуемого уровня и поддерживать в течение всего времени, пока они выступают на международных соревнованиях.

Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.

Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что введение новых правил будет способствовать созданию равных условий для всех спортсменов.

«Мы хотим, чтобы спортсменки показали свою приверженность спорту и принесли эту жертву с тем, чтобы преуспеть в спорте. Хотим, чтобы они работали над собой и тем самым вдохновляли новые поколения спортсменов», — сказал глава ИААФ.

Отмечается, что показатели большинства женщин, включая титулованных спортсменок, составляют от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у мужчин после полового созревания диапазон составляет 7,7 — 29,4 нмоль/л.

Самым громким делом о выяснении гендерной принадлежности спортсмена стал случай с южноафриканской бегуньей Кастер Семеней, которая в 2009 году выиграла чемпионат мира на 800 м. Она была временно отстранена от соревнований, но затем ей разрешили участвовать в турнирах. После этого она завоевала золото Игр-2012 в Лондоне и Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.