Ректор петербургского университета призвал советника президента вмешаться в действия Роскомнадзора

Ректор петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев призвал советника президента по интернету Германа Клименко вмешаться в действия Роскомнадзора по блокировке Telegram, из-за которых исчезает доступ к другим ресурсам. Открытое письмо опубликовано на сайте университетского издания.

«Информирую Вас о том, что блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft и Google, осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей Университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны», — сообщил Васильев.

По его словам, если блокировка ресурсов продолжится, вуз не сможет выполнить поручение президента России Владимира Путина в рамках государственной программы поддержки крупнейших университетов.

Ранее власти Москвы согласовали проведение митинга против блокировки Telegram.

Напомним, что начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram, а также VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России. В связи с этим были заблокированы подсети Google и Amazon, возникли трудности в доступе к мессенджеру Viber и сайту Transparency International и т. д. При этом Telegram с перебоями, но продолжает работать у многих пользователей.

Общество научных работников (ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором потребовало «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Ученые пожаловались на то, что из-за нарушения доступа к учебным сайтам, в частности, был частично парализован учебный процесс.