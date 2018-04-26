Майка Помпео утвердили госсекретарем США

Сенат США утвердил директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря. Об этом сообщает Reuters.

Кандидатуру Помпео поддержало большинство сенаторов: 54 сенатора проголосовали «за», «против» — 41.

Ранее кандидатуру Помпео поддержал комитет Сената США по международным отношениям.

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Напомним, президент США Дональд Трамп предложил в качестве кандидата Помпео, который работал директором ЦРУ, на место Рекса Тиллерсона в середине марта. Его кандидатура вызвала резкую критику демократов, поскольку Помпео слишком близок к Дональду Трампу. Многие из них хотели бы на посту главы Госдепартамента человека с более независимыми взглядами.

Помпео уже объявил об отказе от «мягкой политики» в отношении России и призвал расширить санкции против Москвы. Он также провел международные встречи, в частности, переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.