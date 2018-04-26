Референдум по закрытию свалки «Ядрово» назначили на 17 июня

Совет депутатов городского поселения Волоколамск назначили дату проведения местного референдума по вопросу закрытия мусорного полигона «Ядрово» и утвердил формулировку вопроса. Об этом рассказал глава городского поселения Петр Лазарев.

По его словам, на референдум будет вынесено два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов „Ядрово“?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов „Ядрово“?»

Решение совета депутатов Волоколамска будет опубликовано в местной газете.

Как рассказал Лазарев, он выступал за проведение референдума в сентябре вместе с выборами губернатора Московской области.

«Во-первых, в июне месяце будут отпуска, многие уедут из-за плохой экологической ситуации в городе, а нам надо набрать 50% и 1 голос, чтобы референдум был признан состоявшимся. Я сомневаюсь, что мы сможем набрать такое количество людей», — сказал он.

Кроме того, отметил глава городского поселения, если проводить референдум вместе с выборами, затраты будут минимальные, потому что не нужно будет отдельно собирать избирательные комиссии.

«Подготовка к референдуму требует времени, тем более опыта проведения у нас маловато, лишнее время никому не помешает», — уверен Лазарев.

Ситуация вокруг «Ядрово» в Волоколамске обострилась в марте после того, как на мусорном полигоне был зафиксирован выброс свалочного газа. Концентрация сероводорода превысило предельно допустимую норму в 2,5 раза, оксида азота — в два раза.

В конце марта стало известно, что в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города после сильного выброса сероводорода на свалке. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.