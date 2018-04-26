Суд продлил арест главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева на один месяц

Старопромысловский районный суд Грозного продлил меру пресечения в отношении руководителя чеченского «Мемориала» Оюба Титиева до 9 июня 2018 года. Об этом сообщает «Мемориал».

Следствие заявило, что правозащитник может скрыться, потому что его семья уехала из Чечни, а у него самого нет жилья в республике.

Адвокаты Титиева не были уведомлены заранее о дате заседания и узнали о нем после того, как адвокат Марина Дубровина по собственной инициативе позвонила в суд.

Как рассказали адвокаты Петр Заикин и Илья Новиков, следователь, зная заранее об их предстоящей поездке в Москву, заверял, что в ближайшие дни никаких действий по делу Титиева не предвидится.

Напомним, главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней решением Шалинского районного суда он был арестован. Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

После ареста Титиева неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Кроме того, стали поступать угрозы убийства в отделение в Махачкале. В марте неизвестные жестоко избили главу дагестанского центра Сиражутдина Дациева.