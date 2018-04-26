Российский фильм «Царь-птица» стал победителем 40-го ММКФ

Главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица». Об этом сообщает Интерфакс.

Председатель жюри основного конкурса итальянский продюсер Паоло дель Брокко отметил, что «поэтический, универсальный фильм» фильм растрогал жюри.

Специальный приз жюри достался картине «Ню» режиссера и актрисы «Гоголь-центра», уроженки Китая Ян Гэ.

Награду за лучшую режиссуру получил Александр Котт за фильм «Спитак».

«Серебряного святого Георгия» за лучшую женскую роль получила Джованна Меццоджорно («Неаполь под пеленой»), приз за лучшую мускую роль получил Киран Чарнок («Заблудшие»).

Лучшим документальным фильмом была признана германо-бразильская картина «Чистильщики» Ганса Блока и Морица Ризевика. Приз за лучший короткометражный фильм получила палестино-ливанская лента «Конфетка» Ракана Маяси.