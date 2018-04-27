Джина Хаспел стала первой возглавившей ЦРУ женщиной

Заместитель главы Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ЦРУ. Она стала первой женщиной на посту главы ЦРУ.

«Для меня большая часть возглавить ЦРУ в этот критический момент. На время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для предоставления разведданных нашим политикам, чтобы Америка была сильной и защищенной», – сказала Хаспел.

Ранее прежнего главу ЦРУ Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США. Его кандидатура вызвала резкую критику демократов, поскольку Помпео слишком близок к президенту США Дональду Трампу. Многие из них хотели бы на посту главы Госдепартамента человека с более независимыми взглядами.

Читайте также В США произошел «рексит». Почему Трамп отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона и заменил его главой ЦРУ

Напомним, что с момента основания в 1947 году ЦРУ возглавляли только мужчины. Кандидатуру Хаспел предложил Трамп. Правозащитники в США призвали американский Сенат изучить прошлое Хаспел в связи с обвинениями в уничтожении видеозаписей и в участии в пытках.