В Домодедове, Шереметьеве и Жуковском запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях

Депутаты Мособлдумы ввели ответственность за нарушение правил поведения в аэропортах Москвы, согласно которым пассажирам запрещается ложиться на сиденьях, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников. Изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях, перечислены в статье о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом».

Кроме того, посетителей аэропортов будут штрафовать за оставленные без присмотра вещи, размещение багажа на сиденьях и за нахождение в аэропорту больше суток без билета.

В случае нарушения правил гражданам выпишут штраф от 100 до 500 рублей, от 1 до 2 тысяч рублей должностным лицам и от 2 до 4 тысяч рублей- юридическим.

В Домодедове, Шереметьеве и Жуковском также запретили мыться, стирать одежду и переодеваться в туалете, катать детей в тележках и передвигаться верхом на животных.

Новые правила поведения не распространяются на аэропорт Внуково.

«Они были предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет»,- отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

Как отметили в пресс-службе областного парламента, с помощью новых правил будут бороться не только с нелегальными таксистами и предпринимателями, но и с людьми, которые используют здание аэровокзала для проживания вместо гостиниц, с пассажирами в сильно пахнущей или очень грязной одежде.