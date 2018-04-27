Роскомнадзор удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Роскомнадзор удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, LiveInternet и Yahoo, которые были включены туда в ночь на 27 апреля. Выгрузка Роскомнадзора была опубликована на сайте Pastebin.

Об этом стало изестно спустя несколько часов после блокировки, когда служба сделала еще одну выгрузку реестра запрещенных сайтов. В новой выгрузке на 509 строк IP-адреса Twitter, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Yahoo и пять адресов «Яндекса» были помечены как разблокированные.

Роскомнадзор объяснил блокировку этих сайтов случайностью и «технологическими особенностями работы системы», не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

Владелец платформы LiveInternet, советник президента по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ситуацию в фейсбуке: «Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк, ВТБ, и почти весь рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. КровавЫй РКН промахнулся?».

Напомним, что начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram. Кроме того, были заблокированы IP-адреса Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean и Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России. Также возникли трудности в доступе к мессенджеру Viber и сайту Transparency International и т. д. При этом Telegram с перебоями, но продолжает работать у многих пользователей.