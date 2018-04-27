Минздрав: за 12 лет потребление алкоголя в России сократилось на 40%

Количество потребляемого алкоголя на душу населения в России с 2006 года сократилось почти на 40%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Это стало возможным благодаря систематической работе, отметили в Минздраве.

«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — говорится в сообщении.

Речь идет об обеспечении Минздравом запрета на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.

Кроме того, отмерили в ведомстве, Минздрав проводит коммуникационные кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о принудительном лечении алкоголиков, а также возрождении системы лечебно-трудовых профилакториев, которая существовала в Советском Союзе. В поправках говорится, что в подобные центры будут направлять по решению суда, если человек неоднократно нарушил законы, связанные с употреблением алкоголя.