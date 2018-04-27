Новая газета

Главы КНДР и Южной Кореи встретились впервые за 11 лет

Политика

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В южной части демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи началась встреча лидеров двух государств Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, сообщает Yonhap.

Глава КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки на границе двух госудраств. Затем Мун Чжэ Ин переступил на северокорейскую сторону. После этого главы государств вместе перешли на сторону Южной Кореи, где пройдет основной этап переговоров. 

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.

«Сегодня я здесь для того, чтобы дать старт новой истории мирных и процветающих контактов между Северной и Южной Кореей», — сказал Ким Чен Ын.

Лидеры государств намерены обсудить вопросы улучшения отношений между странами и возможность их объединения.

После окончания первого раунда переговоров лидеры Севера и Юга удалились на обед. Ким Чен Ын пищу уехал принимать на сторону КНДР

Ранее Ким Чен Ын заявил, что не будет больше проводить ядерные испытания и займется развитием экономики. В ближайшие месяцы северокорейский лидер также собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Дата и место встречи пока не определены.

В конце марта китайские власти поставили в известность администрацию президента США о том, что лидер Северной Кореи приезжал в Пекин для встречи с президентом Си Цзиньпином.В ходе зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане команды КНДР и Южной Кореи выступали как единая сборная.

Теги:
nt, переговоры, ким чен ын, южная корея, северная корея
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