Во ФСИН сообщили о пяти пожизненно осужденных в России, которые вышли на свободу

Пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин.

Он отметил, что основанием для их освобождения стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний.

«Все эти лица при пересмотре приговоров в соответствии с современным уголовным законом и переквалификацией уголовных статей, предусмотренных Уголовным кодексом РСФСР, получили определенные сроки лишения свободы вместо пожизненных и освободились в связи с отбытием ими срока наказания», — пояснил он.

В начале февраля российские СМИ сообщили, что на свободу по УДО вышел заключенный Анвар Масалимов, который получил пожизненный срок за убийство знакомого в 1991 году, а летом 2016 года вышел на свободу. «Московский комсомолец» называл Масалимова единственным освободившимся пожизненно заключенным.

«Медиазона» писала, что Масалимов — не первый пожизненно осужденный, вышедший на свободу в России. Эксперты, опрошенные изданием, сообщили о нескольких случаях замены приговоров к пожизненному заключению на разные сроки лишения свободы. Эти осужденные также уже должны были выйти на свободу.

Пожизненное лишение свободы стало применяться в России 25 лет назад. В настоящее время его отбывают 2 тысячи 10 человек.