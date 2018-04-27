«Яндекс»: блокировка Telegram является ударом по всему рунету

продолжение «ВКонтакте» после блокировки ее IP-адреса заявила об использовании шифрования для защиты данных пользователей. Читайте здесь

Блокировка Telegram коснулась не только мессенджера, но от нее пострадали многие ресурсы и их пользователи, ограничение стало «ударом по всему рунету». Об этом «Новой газете» заявили в «Яндексе».

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию. Более того, в «Яндексе» ожидают разъяснения от Роскомнадзора.

«Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем», — уверены в «Яндексе».

Ранее Роскомнадзор удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, LiveInternet и Yahoo, которые были включены туда в ночь на 27 апреля.

Роскомнадзор объяснил блокировку этих сайтов случайностью и «технологическими особенностями работы системы», не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

Напомним, что начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram. Кроме того, были заблокированы IP-адреса Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean и Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России. Также возникли трудности в доступе к мессенджеру Viber и сайту Transparency International и т. д. При этом Telegram с перебоями, но продолжает работать у многих пользователей.