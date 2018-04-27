Прохоров решил судиться с ФБК из-за нового расследования об итальянской вилле

Бизнесмен Михаил Прохоров намерен судиться с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за его расследования, сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу компании ОНЭКСИМ.

В пресс-службе назвали ложью утверждение Фонда о том, что покупка виллы за 35,5 млн евро является формой взятки. «Сделка была абсолютно прозрачной. Будем подавать иск о клевете», — заявили в пресс-службе.

В ответ на это Навальный написал в телеграм-канале: «Михаил Прхоров подает в суд на ФБК за наше расследование. Будет доказывать, что итальянская вилла [вице-премьера Александра] Хлопонина на самом деле стоит 35,5 млн евро. Отличная идея!»

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Накануне Русская служба «Би-би-си» и ФБК сообщили о том, что Хлопонин продал свою итальянскую виллу кипрскому оффшору Прохорова в три раза дороже, чем стоят аналогичные виллы в тех местах. Речь идет о Форте-дей-Марми — приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии. Как удалось выяснить ФБК, вилла обошлась в 35,5 млн евро.

Ранее стало известно, что Хлопонин задекларировал рекордный для правительства доход: в 2017 году он заработал 2,9 млрд рублей. Сам он объяснил это продажей недвижимости в Италии. Как сообщала «Би-би-си», Хлопонин и Прохоров дружат со студенческой скамьи. Бизнесмен и чиновник учились в одной группе на факультете международной экономики Московского финансового института.