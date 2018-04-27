Никите Белых стало плохо во время заседания в Мосгорсуде, ему вызвали «скорую»

Во время заседания в Мосгорсуде бывшему губернатору Кировской области, которого доставили из СИЗО «Лефортово», стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщила «Медиазона».

Однако потом издание сообщило, что экс-губернатора завели в зал заседания. До этого адвокаты заявляли, что в ходе судебного процесса у Белых, содержавшегося в СИЗО «Лефортово», обострился сахарный диабет, возникла угроза гипертонического криза и инсульта.

В Мосгорсуде проходит рассмотрение на приговор Белых, осужденному на восемь лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (часть 5 статья 290 УК РФ).

По версии обвинения, Белых через его замгубернатора Сергея Щерчкова попросил у Ларицкого 200 тысяч евро в 2012 году. Деньги якобы он отдал директору НЛК Владимиру Сысолятину, потом деньги оказались у Щерчкова, а он уже их передал Белых.

Других доказательств, кроме показаний Щерчкова, у обвинения не было. В отношении самого бывшего замгубернатора возбуждено уголовное дело, поэтому суд встал на сторону Белых.

В своем последнем слове Никита Белых не признал свою вину и попросил суд оправдать его. «Нигде нет даже намека на вымогательство взятки», — подчеркнул экс-губернатор.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвинялся в трех эпизодах получения взятки от бизнесменов Альберта Ларицкого и Юрия Зудхаймера на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона).