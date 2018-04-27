«ВКонтакте» после блокировки ее IP-адреса заявила об использовании шифрования для защиты данных пользователей

В ближайшее время соцсеть «ВКонтакте» запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, заявил исполнительный директор компании Андрей Рогозов после того, как в ночь на 27 апреля Роскомнадзор заблокировал один из ее IP-адресов.

«Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей, и делаем свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — говорится в его заявлении, которое поступило в «Новую газету».

Рогозов отметил, что «уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно». «Мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим», — подчеркнул он.

Он также пояснил, что end-to-end — это «шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной».

Представитель компании рассказал, что из-за действий Роскомнадзора соцсети «пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который „ВКонтакте“ использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях».

Ранее в «Яндексе» заявили, что блокировка Telegram стала «ударом по всему рунету». «Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции», — заявили в компании.

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Twitter, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Yahoo и пять адресов «Яндекса». Пользователи этих ресурсов временно лишились доступа к ним. Утром Роскомнадзор удалил эти адреса из реестра.

Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram Павла Дурова, однако у него ничего не выходит. Мессенджер, хоть и с перебоями, но работает. Однако из-за блокировок возникли проблемы у российских сайтов, которые используют облачные IP-адреса Amazon и Google, с воскресенья с перебоями работают и основные сервисы Google. Компания-разработчик программного обеспечения Flexbby оценила суммарный ущерб бизнеса в $2 млрд.

Юристы проекта «Роскомсвобода» призвали пользователей интернета, пострадавших от действий Роскомнадзора, писать жалобы в МВД. 30 апреля в Москве состоится митинг против блокировки Telegram.