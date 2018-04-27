ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в заявлении регулятора.

«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — заявили в ЦБ.

Накануне эксперты заявляли, что ожидают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. Они отмечали возросшую волатильность на рынке и ослабление рубля после объявления новых санкций США. Об этом говорили 36 из 40 опрошенных Bloomberg экспертов, аналитики «Уралсиба», «Газпромбанка», Morgan Stanley, «Ренессанс капитала».

В марте совет директоров регулятора понижал ключевую ставку — с 7,5% до 7,25% годовых. Тогда ЦБ не стал прогнозировать свои решения на следующих заседаниях.

Изменение ключевой ставки оказывает влияние на развитие экономики. Если ставка высокая, то развитие экономики сдерживается. В таком случае граждане предпочитают накапливать сбережения и меньше тратить. Снижение ключевой ставки ведет к уменьшению ставок по кредитам и депозитам.