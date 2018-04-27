Северная и Южная Кореи заявили о планах подписать мирный договор

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили о конце перемирия, чтобы трансформировать его в мирный договор. Об этом сообщило агентство Reuters.

Для этого Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира.

Главы двух стран также подписали совместную декларацию по итогам саммита, который проходил в пограничной деревне Пханмунджом. В нем шла речь о налаживании автомобильного и железнодорожного движения между двумя странами.

Кроме того, будет продолжена программа по воссоединению семей, денуклеаризации Корейского полуострова, прекращению «враждебных действий».

Встреча имеет историческое значение. Она началась с пересечения бетонной границы, которую построили в 1950-х годах. Сначала Ким Чен Ын перешел границу, а потом ​Мун Чжэ Ин. После чего президенты посадили сосну, которая выросла в 1953 году, а потом присыпали почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо.