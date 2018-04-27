«Эхо Москвы» оштрафовали за ссылку на видео из блога Собчак с нецензурной бранью

Суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 20 тысяч рублей за то, что в записи в блоге Ксении Собчак была ссылка на видео с нецензурной бранью. Об этом сообщила «Медиазона».

Кроме того, суд оштрафовал на пять тысяч рублей главного редактора сайта Виталия Рувинского. По мнению суда, «Эхо Москвы», нарушило закон «о СМИ» и распространило нецензурную брань.

При этом Рувинский заявлял, что закон о СМИ освобождает редакцию от ответственности при освещении деятельности кандидатов в президенты, а именно такой статус имела на тот момент Собчак.

Напомним, Роскомнадзор обратился в суд из-за публикации на сайте «Эхо Москвы» в середине апреля. В материале блога стоит ссылка на видео из YouTube-канала Ксении Собчак. На этом видео показано, как Собчак приехала в Грозный, а ей из толпы крикнули в грубой форме, чтобы она уезжала оттуда.