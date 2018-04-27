В Российский союз автостраховщиков пришли с обысками в рамках дела «Росгосстраха»

В главном офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) проходят обыски в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров компании «Росгосстрах».

Как стало известно «Новой газете», обыски проводят сотрудники Следственного комитета по Москве, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Директору по аналитической работе РСА Людмиле Сенькиной ничего неизвестно об обысках в офисе организации. Исполнительный директор союза Евгений Уфимцев не смог прокомментировать ситуацию. «Новая газета» направила запрос в МВД.

Напомним, в рамках дела «Росгосстраха» арестованы бывший вице-президент страховой компании Сергей Хачатуров (до 16 июля) и экс-акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская (находится под домашним арестом). Их обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Хачатуров похитил принадлежащий ООО «РГС Активы» пакет акций «Росгосстраха». Объем хищений, по версии следствия, более 1 млрд руб.

Адвокат Алексей Мельников заявлял РБК, что пакет был «правомерно реализован Хачатуровым посредством прямой биржевой сделки под контролем регулятора», а покупателем выступил банк «Траст» (входит в периметр санации «ФК Открытие»).