Навальный отказался проводить митинг на проспекте Сахарова, который согласовала мэрия

Оппозиционный политик Алексей Навальный отказался проводить митинг на проспекте академика Сахарова, где мэрия Москвы согласовала акцию, и призвал всех идти на Тверскую улицу. Об этом говорится в твиттере Навального.

По его словам, он готов пойти на компромисс, если мэрия предложит альтерантивы в центре города. «Именно против такой чиновничьей наглости мы и проводим митинг 5 мая», — сказал Навальный.

До этого руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что московские власти согласовали акцию Навального на проспекте Академика Сахарова.

По его словам, такое решение принято с учетом загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы - параду на Красной площади, салюту и другим мероприятиям.

Ранее Черников утверждал, что сторонники Навального не выходят с ним на связь по поводу мероприятия 5 мая. По его словам, организаторам хотели предложить провести акцию на северо-западе, либо юго-востоке Москвы.

Акция «Он нам не царь» приурочена к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.